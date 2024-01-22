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10:32, 22 января 2024Путешествия

Boeing призвали проверять заглушки дверей на еще одной модели самолетов

FAA рекомендовало проверять заглушки дверей самолетов Boeing 737-900ER

Фото: NTSB / Reuters

Федеральное агентство гражданской авиации США (FAA) призвало операторов Boeing визуально проверять заглушки дверей на еще одной модели — 737-900ER. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Эксплуатантам этих самолетов рекомендовали в качестве дополнительной меры безопасности удостовериться, что двери средних выходов надежно закреплены. Уточняется, что Boeing 737-900ER имеет такую ​​же конструкцию дверных заглушек, как модель MAX.

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Как пишет Telegram-канал AviaNews, лайнеры 737-900ER являются предшественниками 737 MAX 9. При этом они летают уже более 20 лет, и проблем с герметичностью дверей или крупных инцидентов с ними не было.

Проверки воздушных судов Boeing усилились после инцидента с пассажирским самолетом 737 MAX 9 компании Alaska Airlines, у которого в воздухе разгерметизировался салон и выпала секция фюзеляжа. Авиационное ведомство США приостановило эксплуатацию 171 самолета этой модели для проведения срочных инспекций.

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      Мария Борисова
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