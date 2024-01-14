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10:23, 14 января 2024Путешествия

Alaska Airlines начала проверку Boeing из-за оторвавшейся у самолета двери

Alaska Airlines начала проверку Boeing из-за оторвавшейся у самолета двери

Фото: Unsplash

Американская авиакомпания Alaska Airlines начала предварительную проверку своих самолетов Boeing 737-9 MAX после недавнего случая с оторвавшейся в полете дверью лайнера. Об этом сообщается на сайте компании.

«В эти выходные Alaska Airlines начала предварительные проверки группы наших самолетов 737-9 MAX», — заявили в компании.

Ранее генеральный директор авиастроительной корпорации Boeing Дэвид Кэлхун признал ошибку с самолетами 737 MAX. Глава корпорации пообещал, что обеспечит максимальную прозрачность во время расследования причин случившегося.

6 января пассажирский самолет американской авиакомпании Alaska Airlines экстренно приземлился в Портленде, штат Орегон, из-за оторвавшегося во время полета окна и части фюзеляжа. На борту находились 174 пассажира и 6 членов экипажа, никто не пострадал.

После этого агентство авиационной безопасности Европейского союза (EASA) распорядилось приостановить эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX 9 до получения результатов проверки.

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      Олег Давыдов
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