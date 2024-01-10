Генеральный директор Boeing признал ошибку с самолетами 737 MAX

В Boeing признали ошибку с самолетами 737 MAX после случая с оторвавшейся дверью

Генеральный директор авиастроительной корпорации Boeing Дэвид Кэлхун признал ошибку с самолетами 737 MAX после недавнего случая с оторвавшейся в полете дверью лайнера. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Уточняется, что с таким заявлением Кэлхун выступил перед сотрудниками компании. Глава корпорации пообещал, что обеспечит максимальную прозрачность во время расследования причин случившегося. В настоящее время эксперты Boeing обследуют дверную заглушку поврежденного воздушного судна.

6 января пассажирский самолет американской авиакомпании Alaska Airlines экстренно приземлился в Портленде, штат Орегон, из-за оторвавшегося во время полета окна и части фюзеляжа. На борту находились 174 пассажира и шесть членов экипажа, никто не пострадал.

После этого агентство авиационной безопасности Европейского союза (EASA) распорядилось приостановить эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX 9 до получения результатов проверки.