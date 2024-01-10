Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
11:05, 10 января 2024Путешествия

Генеральный директор Boeing признал ошибку с самолетами 737 MAX

В Boeing признали ошибку с самолетами 737 MAX после случая с оторвавшейся дверью

Фото: NTSB / Reuters

Генеральный директор авиастроительной корпорации Boeing Дэвид Кэлхун признал ошибку с самолетами 737 MAX после недавнего случая с оторвавшейся в полете дверью лайнера. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Уточняется, что с таким заявлением Кэлхун выступил перед сотрудниками компании. Глава корпорации пообещал, что обеспечит максимальную прозрачность во время расследования причин случившегося. В настоящее время эксперты Boeing обследуют дверную заглушку поврежденного воздушного судна.

6 января пассажирский самолет американской авиакомпании Alaska Airlines экстренно приземлился в Портленде, штат Орегон, из-за оторвавшегося во время полета окна и части фюзеляжа. На борту находились 174 пассажира и шесть членов экипажа, никто не пострадал.

После этого агентство авиационной безопасности Европейского союза (EASA) распорядилось приостановить эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX 9 до получения результатов проверки.

Что думаешь? Оцени!
      Зарина Дзагоева
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В США назвали новый российский дрон ночным кошмаром Украины. На что способно это оружие?

      2023 год получил статус самого жаркого в истории

      Участников перестрелки в российском городе объявили в розыск

      Задержание россиянина за госизмену попало на видео

      Путин воспользовался необычным видом транспорта при посещении Чукотки

      Товарооборот России и Бразилии вырос почти вдвое

      Сжегший российский паспорт певец Шарлот выступил в суде с мольбой

      Бренд Miu Miu обругали за фото 16-летней дочери Миллы Йовович в трусах

      Процесс над бывшим чиновником управления делами президента России возобновили

      В российском регионе лесовоз обрушил мост через реку

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости