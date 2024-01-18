В России массово отменяют рейсы из-за поломок самолетов. Пассажиры страдают и теряют деньги. Как получить компенсацию?

Почти 300 россиян с детьми прождали 10 часов вылета из Новосибирска в Бангкок

Рейсы с российскими туристами начали массово задерживаться сразу на несколько часов или суток из-за поломки самолетов. Россияне ночуют в аэропортах, теряют потраченные на отпуск деньги и меняют планы на ходу. В том, почему так происходит и можно ли требовать компенсацию от перевозчика в таких ситуациях, разбиралась «Лента.ру».

Из-за длительных задержек россиянам приходится ночевать в аэропорту

16 января почти 300 россиян, 30 из которых — дети, застряли в аэропорту Новосибирска в ожидании рейса в Бангкок, который задержался на 10 часов. Несмотря на то что авиакомпания разместила путешественников в гостиницах, предоставила им еду и напитки, туристам пришлось отложить долгожданный отдых на один день.

Аналогичная ситуация случилась с российским самолетом из Бангкока в Хабаровск, который вылетел позже назначенного времени на десять с половиной часов. Пассажиров также заселили в отель и обеспечили питанием, однако у некоторых из них были куплены билеты на поезд, которые пришлось сдать и срочно искать новые.

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Похожие ситуации происходят почти каждый день, и порой время задержки может достигать почти сутки или больше. Например, рейс из Тюмени в Новосибирск, назначенный на 10 января, задержался на 20 часов и в итоге стартовал вечером следующего дня.

Но самый резонансный случай произошел 15 января с лоукостером Flydubai, который сперва отменил рейс из Санкт-Петербурга в Дубай, а затем назначил новый и переносил его около пяти раз. Общее время задержки составило около 30 часов. По словам пассажиров, авиакомпания никак не информировала их о статусе рейса, и многим пришлось просидеть все это время в аэропорту.

Иностранным перевозчикам труднее найти замену поломавшемуся самолету из-за санкций

В большинстве случаев настолько длительные задержки связаны с неисправностью самолетов. Какие-то борты приходится чинить на месте, в то время как другие — и вовсе заменять на резервные. При этом если российские авиакомпании могут относительно быстро найти замену сломавшемуся лайнеру, то у иностранных перевозчиков с этим возникают сложности.

Иностранные авиакомпании сейчас летают в Россию в основном на самолетах, находящихся в их собственности, поскольку не все западные лизингодатели разрешают использовать свои борта из-за санкционных рисков.

Обычно при возникновении неисправностей в самолете зарубежные авиакомпании присылают за пассажирами резервный борт, но найти такое воздушное судно оперативно в данном случае не получилось из-за введенных ограничений источник РБК, знакомый с ситуацией

В каких случаях пассажиры могут требовать денежную компенсацию?

Права пассажиров при задержке или отмене рейса зависят от того, в какой стране произошел инцидент. Например, если рейс осуществлялся по России, то это регулируется Воздушным кодексом РФ, полеты по Европе регулирует Регламент ЕС № 261/2004, а на международных перевозках действуют нормы Монреальской конвенции, но только в том случае, если страна, в которой базируется авиакомпания, ее подписала. Россия входит в их число.

Задержка рейса по России. Если вылет самолета задержался на два часа, то пассажирам полагаются бесплатные напитки и холодные закуски. При задержке более чем на четыре часа авиакомпания обязана предоставить горячее питание. А если вылет лайнера переносится на шесть часов ночью или на восемь часов днем, то перевозчик должен разместить путешественников в гостинице.

₽25 стоит каждый час задержки рейса, если пассажир намерен требовать компенсацию

Кроме того, согласно правилам Воздушного кодекса, если самолет приземлился в пункте назначения с опозданием, то авиакомпания обязана выплатить штраф — 25 процентов от размера минимальной оплаты труда (МРОТ) за каждый час опоздания, но не более 50 процентов от стоимости билета. Таким образом, каждый час задержки стоит 25 рублей.

Также пассажир вправе потребовать неустойку — три процента от стоимости билета за каждый час задержки, но не больше полной стоимости перелета, и запросить возмещение убытков, которые ему пришлось понести в связи с задержкой. Например, если он не успел на стыковочный рейс, поезд или если у него была невозвратная бронь в отеле.

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Тем не менее авиакомпании вправе отказаться выплачивать клиентам любые компенсации в том случае, если докажет, что рейс был задержан из-за обстоятельств непреодолимой силы.

Задержки на международных перевозках с вылетом из России. Согласно нормам Монреальской конвенции, при отмене или задержке рейса пассажир может получить компенсацию в размере до 4150 СДР (Специальные права заимствования). На момент написания материала, январь 2024 года, 1 СДР равен 117 рублям.

Однако для получения денежных средств нужно доказать ущерб — отправить в авиакомпанию досудебную претензию, приложив к ней чеки, авиабилеты и скриншоты переписок с сотрудниками перевозчика. Получить такую компенсацию могут пассажиры, которые, например, опоздали на стыковочный рейс, пропустили концерт или не смогли заселиться в заранее забронированный отель по причине задержки.

Задержки рейсов по Европе. Регламент ЕС № 261/2004 действует на всех перелетах по Европе, а также на всех рейсах из Европы и на рейсах, прилетающих в Европу при условии, что их выполняют перевозчики, базирующиеся в ЕС.

€250-600 может получить пассажир при задержке рейса на три часа по вине авиакомпании в Европе

Согласно регламенту, пассажир может потребовать напитки и питание через два-четыре часа задержки в зависимости от дальности перелета или компенсацию, если задержка произошла по вине авиакомпании. Так, компенсация может составлять 250-600 евро, если самолет прибыл в пункт назначения позднее на три часа, или может равняться полной стоимости авиабилета, если рейс задержан более чем на пять часов.