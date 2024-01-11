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11:33, 11 января 2024Путешествия

Рейс российского самолета задержали почти на сутки из-за поломки

Рейс S7 в Новосибирск задержали в Тюмени на 20 часов из-за неисправности лайнера

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Рейс российской авиакомпании S7 Airlines задержали в Тюмени почти на сутки из-за поломки самолета. Об этом сообщает портал Ura.ru.

Согласно табло авиагавани Рощино, воздушное судно должно было вылететь в Новосибирск 10 января в 22:55 (20:55 по московскому времени), однако отправление перенесли на 19:00 (17:00 мск) 11 января. Общее время задержки составляет как минимум 20 часов 5 минут.

В пресс-службе аэропорта уточнили, что сбой связан с технической неисправностью лайнера.

Ранее авиакомпания Utair выдворила с рейса СургутСанкт-Петербург более двух десятков пассажиров из-за нехватки мест на борту. Людям пришлось срочно переоформлять билеты на следующий день, при этом конкретный ответ о возмещении морального и материального ущерба перевозчик не дал.

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      Мария Борисова
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