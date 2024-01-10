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20:45, 10 января 2024Путешествия

Два десятка россиян выдворили с рейса Utair из-за нехватки мест на борту

Пассажиров Utair сняли с рейса Сургут — Санкт-Петербург из-за нехватки мест

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Авиакомпания Utair выдворила с рейса СургутСанкт-Петербург более двух десятков пассажиров из-за нехватки мест на борту. Об этом сообщил канал «СургутИнформ-ТВ».

Одни путешественники узнали, что их сняли с рейса, на этапе регистрации. Другим сообщили об этом уже после досмотра, причем в тот момент их багаж уже был в самолете. В итоге людям пришлось срочно переоформлять билеты на следующий день.

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«И еще что было интересно: билет на сегодняшний рейс стоил 12 тысяч, а на завтрашний — 7», — рассказала пассажирка Евгения Шумкова. По ее словам, конкретный ответ о возмещении морального и материального ущерба авиакомпания не дала.

По информации канала, в первую очередь на борт сажали транзитных пассажиров и людей с детьми. Действия перевозчика особенно возмутили студентов, летевших в Санкт-Петербург на экзамены. Также на рейсе были военнослужащие, которым нужно было вовремя прибыть в часть.

«Авиакомпания Utair никаких условий, никаких объяснений не предоставляет. Связаться с руководством невозможно. Непонятно, кто за что отвечает», — пожаловалась провожающая Юлия Афеева.

Ранее самолет «Уральских авиалиний» на несколько часов застрял в аэропорту Махачкалы из-за поломки двигателя. В итоге около 15 пассажиров сошли с рейса из-за опасений по поводу исправности воздушного судна.

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      Мария Борисова
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