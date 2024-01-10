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19:51, 10 января 2024Путешествия

Российский самолет застрял в Махачкале из-за поломки двигателя

Mash: рейс «Уральских авиалиний» из Махачкалы в Москву задержали из-за поломки

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» на несколько часов застрял в аэропорту Махачкалы из-за поломки двигателя. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, лайнер должен был отправиться из дагестанской авиагавани в Москву в 15:00, но его задержали на два часа. Пассажиров запустили в салон только в 17:45, при этом время вылета не сообщалось.

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«У людей в салоне недовольство и паника по поводу исправности судна — многие отказывались лететь, но их не выпускали», — сказано в публикации. Как пишет канал, около 15 пассажиров все же сошли с рейса. Отмечается, что служба авиационной безопасности аэропорта проверила воздушное судно на наличие посторонних предметов.

Mash обратил внимание, что рейсы «Уральских авиалиний» из Махачкалы в Москву задерживались уже трижды в 2024 году: самый продолжительный сбой был 3 января — самолет опоздал более чем на 7 часов.

Ранее генерального директора аэропорта Челябинска Виталия Кашина задержали в Санкт-Петербурге за дебош в самолете. Мужчина, который проработал в авиации 18 лет, напился, начал кричать и оскорблять экипаж.

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      Мария Борисова
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