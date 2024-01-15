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10:49, 15 января 2024Путешествия

Россияне провели более 30 часов в аэропорту из-за поломки иностранного самолета

Рейс flydubai из Петербурга в Дубай задержали на 30 часов из-за поломки самолета

Фото: Leonid Faerberg / Globallookpress.com

Рейс иностранной авиакомпании flydubai из Санкт-Петербурга в Дубай задержали более чем на 30 часов из-за поломки самолета. Все это время россияне провели в аэропорту Пулково, пишет газета «Известия».

По данным источника, воздушное судно должно было вылететь в ОАЭ в 00:30 в воскресенье, 14 января. Пассажиры рассказали журналистам, что перевозчик никак не информирует их о статусе отправления. «Вчера была полная отмена рейса, сегодня как бы был зарегистрирован новый рейс на 02:30, который пятый раз уже переносится», — сообщил один из клиентов перевозчика.

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По словам другого пассажира, представитель flydubai в Пулково сообщила россиянам, что их самолет находится в нерабочем состоянии. Когда его «доремонтируют», путешественников перевезут в Москву, где состоится смена экипажа.

Ранее самолет Red Wings застрял в Египте на 16 часов из-за неисправности. Из-за задержки рейса Хургада — Москва пришлось также отложить обратный перелет из столичного аэропорта Жуковский в Шарм-эш-Шейх.

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      Мария Борисова
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