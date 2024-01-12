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12:03, 12 января 2024Путешествия

Российский самолет застрял в Египте на 16 часов из-за неисправности

Рейс Red Wings из Хургады в Москву задержали на 16 часов из-за поломки самолета

Фото: Leonid Faerberg / Globallookpress.com

Рейс российской авиакомпании Red Wings из Хургады в Москву задержали почти на 16 часов из-за поломки самолета. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло на сайте перевозчика.

Boeing 777 должен был отправиться из Египта в столичный аэропорт Жуковский еще в 15:00 по местному времени (16:00 мск) 11 января. По факту вылет состоялся только в 6:57 (7:57 мск) 12 января, таким образом, россияне застряли в другой стране на 16 часов.

В Red Wings объяснили сбой неисправностью лайнера и пообещали отправить за туристами резервный борт. При этом в компании заявили, что общее время задержки составит около 12 часов.

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Из-за нештатной ситуации также изменилось время вылета следующего рейса из Москвы в Шарм-эш-Шейх. По расписанию отправление было запланировано на 6:00 мск 12 января. Перевозчик заявил, что его перенесут на 9:40, однако в это время борт не вылетел. Как сообщил Telegram-канал Trip Fare Area со ссылкой на данные аэропорта, рейс перенесли на 15:10. Сейчас на него идет регистрация.

Ранее стало известно о задержке рейса Red Wings из Москвы в Кутаиси на семь часов. По данным авиакомпании, сбой произошел из-за непогоды в аэропорту прибытия.

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      Мария Борисова
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