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16:14, 11 января 2024Путешествия

В Red Wings объяснили задержку рейса из России в Грузию

Авиакомпания Red Wings объяснила задержку рейса из России в Грузию погодой

Фото: Leonid Faerberg / GlobalLookPress.com

Российская авиакомпания Red Wings объяснила, что рейс из РФ в Грузию был задержан из-за плохих погодных условий в Кутаиси. Об этом 11 января сообщается в официальном комментарии перевозчика, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

Уточняется, что из-за сложных метеоусловий самолет вылетел в российскую столицу с опозданием на шесть с половиной часов. «В свою очередь, неблагоприятные погодные условия в Москве привели к увеличению времени предполетной подготовки дополнительно на 30 минут», — добавили в авиакомпании.

В настоящее время борт вылетел в пункт назначения.

Ранее 11 января стало известно о задержке рейса Red Wings из Москвы в Кутаиси на семь часов. Самолет должен был отправиться из РФ в 4:50 утра, однако не смог, так как борт еще не прибыл из Грузии. При этом пассажиры жаловались, что перевозчик не называет точное время вылета, а его сотрудники избегают общения или разговаривают с клиентами в грубой форме.

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      Зарина Дзагоева
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