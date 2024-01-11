В Red Wings объяснили задержку рейса из России в Грузию

Авиакомпания Red Wings объяснила задержку рейса из России в Грузию погодой

Российская авиакомпания Red Wings объяснила, что рейс из РФ в Грузию был задержан из-за плохих погодных условий в Кутаиси. Об этом 11 января сообщается в официальном комментарии перевозчика, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

Уточняется, что из-за сложных метеоусловий самолет вылетел в российскую столицу с опозданием на шесть с половиной часов. «В свою очередь, неблагоприятные погодные условия в Москве привели к увеличению времени предполетной подготовки дополнительно на 30 минут», — добавили в авиакомпании.

В настоящее время борт вылетел в пункт назначения.

Ранее 11 января стало известно о задержке рейса Red Wings из Москвы в Кутаиси на семь часов. Самолет должен был отправиться из РФ в 4:50 утра, однако не смог, так как борт еще не прибыл из Грузии. При этом пассажиры жаловались, что перевозчик не называет точное время вылета, а его сотрудники избегают общения или разговаривают с клиентами в грубой форме.