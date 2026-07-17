Китай предъявил высокий спрос на пять видов российской агропродукции

«Агроэкспорт»: Китай импортировал российской агропродукции почти на 5 миллиардов длларов

По итогам первых шести месяцев 2026 года Россия продала Китаю агропродуктов на 4,9 миллиарда долларов. Об этом заявил руководитель федерального центра «Агроэкспорт» Илья Ильюшин. Его процитировало ТАСС.

Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то экспорт вырос на 41 процент в натуральном выражении и на 44 процента — в денежном. Всего Китай приобрел 5,7 миллиона тонн соответствующей продукции. Наибольший спрос КНР предъявила на пять категорий товаров: мороженая рыба, рапсовое масло, ракообразные, соевые бобы и семена льна.

В 2025 году экспорт продукции АПК из России в Китай оценивали в 7,7 миллиарда долларов

В январе-мае 2026 года Россия нарастила поставки коньяка в Китай. В натуральном выражении экспорт увеличился в 11 раз год к году, до 2,6 тысячи литров, а в стоимостном — в 31 раз до почти 100 тысяч долларов.

По итогам января-апреля 2026 года суммарные объемы поставок российского сушеного гороха в Китай достигли рекордной отметки примерно в 500 тысяч тонн.

