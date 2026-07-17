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11:08, 17 июля 2026Путешествия

Охранник базы отдыха на Камчатке пропал без вести

Охранник базы отдыха «Жировая» пропал без вести на Камчатке
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Кадр: Telegram-канал 112

Охранник базы отдыха «Жировая» на Камчатке пропал без вести. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным источника, 15 июля у мужчины закончилась провизия и он самостоятельно решил доплыть на лодке до реки Жировой, затем отправиться в Петропавловск-Камчатский. Однако вскоре после этого мужчина перестал выходить на связь.

Для его поисков в район пропажи на вертолете МИ-8 отправилась бригада спасателей. Вместе с ним поисково-спасательную операцию ведут сотрудники полиции.

Ранее мужчина пропал во время путешествия на каяке в России. Турист отправился в путешествие в районе села Краснотуранск в Красноярском крае.

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