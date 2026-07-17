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11:05, 17 июля 2026Интернет и СМИ

Vk.ru стал основным адресом для пользователей соцсети «ВКонтакте»

Соцсеть «ВКонтакте» завершила переход на единый домен vk.ru
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Социальная сеть «ВКонтакте» завершила переход на единый домен vk.ru. Пользователи, авторы и партнеры смогут найти по обновленному адресу все привычные сервисы, рассказали журналистам в пресс-службе компании. С информацией также ознакомилась «Лента.ру».

Домен vk.ru работает на российской инфраструктуре и не зависит от зарубежных сервисов, указали представители компании, что обеспечивает стабильный и быстрый доступ для пользователей.

Уточняется, что для пользователей соцсети ничего не поменялось — все возможности остались прежними.

Накануне сообщалось, что все приложения холдинга VK, включая сервисы Mail, «Макс», «ВКонтакте», «Одноклассники», «Дзен» и другие сервисы, работают в обычном режиме.

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