Vk.ru стал основным адресом для пользователей соцсети «ВКонтакте»

Соцсеть «ВКонтакте» завершила переход на единый домен vk.ru

Социальная сеть «ВКонтакте» завершила переход на единый домен vk.ru. Пользователи, авторы и партнеры смогут найти по обновленному адресу все привычные сервисы, рассказали журналистам в пресс-службе компании. С информацией также ознакомилась «Лента.ру».

Домен vk.ru работает на российской инфраструктуре и не зависит от зарубежных сервисов, указали представители компании, что обеспечивает стабильный и быстрый доступ для пользователей.

Уточняется, что для пользователей соцсети ничего не поменялось — все возможности остались прежними.

Накануне сообщалось, что все приложения холдинга VK, включая сервисы Mail, «Макс», «ВКонтакте», «Одноклассники», «Дзен» и другие сервисы, работают в обычном режиме.