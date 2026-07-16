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15:17, 16 июля 2026Интернет и СМИ

В VK заявили о работе всех сервисов в обычном режиме

VK: Все приложения холдинга, включая «Макс» и ВКонтакте, работают в обычном режиме
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Monkey Business Images / Shutterstock / Fotodom

Все приложения холдинга VK, включая сервисы Mail, «Макс», «ВКонтакте», «Одноклассники», «Дзен», и другие сервисы, работают в обычном режиме. Об отсутствии ограничений для приложений «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе компании.

Представители компании сообщили, что приложения по-прежнему можно скачать в RuStore, Huawei AppGallery, Samsung Galaxy Store, Xiaomi GetApps и других магазинах для Android. Обновления сервисов также работают в штатном режиме — достаточно нажать кнопку «Обновить» при получении уведомления о новой версии или сделать это вручную, найдя сервис в вышеперечисленных сторах.

Пользователям Android-устройств продолжают поступать пуш-уведомления о сообщениях, звонках и других обновлениях приложений.

Ранее в VK призвали пользователей переходить с домена vk.com на vk.ru.

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