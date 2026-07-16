В VK обратились к россиянам после удаления приложений из App Store и Google Play

В VK призвали россиян переходить с vk.com на vk.ru

В VK обратились к россиянам после удаления приложений компании из магазинов App Store и Google Play: там призвали переходить с домена vk.com на vk.ru. Сообщения с таким содержанием разослали пользователям соцсети «ВКонтакте».

«Переходите на vk.ru. Здесь все тот же "ВКонтакте", но быстрее и надежнее, чем vk.com», — говорится в заявлении.

В компании добавили, что на vk.ru доступны все возможности, которые есть на vk.com.

Ранее 16 июля стало известно, что приложения VK и мессенджер «Макс» пропали из магазина Google Play. При этом отмечалось, что на работу уже установленных приложений и сервисов это не повлияет: пользователи устройств на базе Android продолжат получать пуш-уведомления о сообщениях, событиях и звонках.

25 июня сообщалось, что из App Store исчезли приложения VK. В пресс-службе российской компании заявили, что Apple удалила ее сервисы в одностороннем порядке и без предупреждения. Уточнялось, что ранее установленные приложения VK продолжат работать, однако пользователи устройств на базе iOS не смогут получать пуш-уведомления.