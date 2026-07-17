Казахстан ограничил ввоз российской пшеницы

Казахстан на полгода ввел частичный запрет на импорт пшеницы из-за России

Глава Минсельхоза Казахстана Айдарбек Сапаров подписал приказ о частичном запрете на ввоз пшеницы в страну в течение полугода, в том числе ограничения касаются импорта из государств ЕАЭС. Документ вступает в силу с 27 июля.

До этого замглавы ведомства Азат Султанов в комментарии «Интерфаксу» объяснял, что решение правительства по зерну будет принято в связи со сбором озимых культур в России. Такая мера должна стимулировать внутренний рынок и не допустить заполнения элеваторов российским зерном.

Ввоз запрещается с помощью автомобильного, железнодорожного и водного транспорта. Исключение сделано только для поставок по железной дороге в адрес птицеводческих и зерноперерабатывающих предприятий, лицензированных элеваторов и «Продовольственной контрактной корпорации». Однако пшеницу, импортированную в рамках таких поставок, нельзя будет продавать на внутреннем и внешнем рынке.

Россия является основным поставщиком пшеницы в Казахстан. В период с сентября 2025 года по апрель 2026-го республика импортировала более 1,5 миллиона тонн российской пшеницы. При этом в 2024 году Астана уже вводила ограничения импорта с августа до конца года.

Ранее Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) сократил прогноз по экспорту российской пшеницы в июле на 20 процентов, а центр «Совэкон» — на 13 процентов. Эксперты указывают на позднее начало уборки урожая из-за погоды, ограниченный спрос со стороны ключевых импортеров и логистические ограничения. В последнем случае речь идет о сложностях с вывозом товаров через Азовское море.