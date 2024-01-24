В самолетах Boeing обнаружили массовое ослабление болтов

Директор Alaska Airlines заявил о массовом ослаблении болтов в самолетах Boeing

Во многих самолетах американского производителя авиационной техники Boeing обнаружили массовое ослабление болтов. Об этом в эксклюзивном интервью NBC News заявил генеральный директор перевозчика Alaska Airlines Бен Миникуччи, впервые давший комментарий после инцидента с лайнером Boeing 737 MAX 9, у которого оторвалась дверь в воздухе.

По его словам, проверки, проведенные экспертами авиакомпании, показали, что у техники Boeing не были зафиксированы некоторые детали из-за ослабленных болтов.

«Я более чем расстроен и разочарован. Я зол. Это произошло с авиакомпанией Alaska Airlines. Это случилось с нашими клиентами, с нашим персоналом. И мой вопрос к Boeing заключается в том, что они собираются делать для улучшения своих собственных программ качества?» — произнес Миникуччи в интервью старшему корреспонденту NBC News Тому Костелло.

При этом ранее Федеральное агентство гражданской авиации США (FAA) призвало операторов Boeing визуально проверять заглушки дверей еще на одной модели, помимо 737 MAX 9, — 737-900ER.

Проверки самолетов Boeing усилились после инцидента с пассажирским самолетом 737 MAX 9 компании Alaska Airlines, у которого в воздухе разгерметизировался салон и выпала секция фюзеляжа. Авиационное ведомство США приостановило эксплуатацию 171 самолета этой модели для проведения срочных инспекций.