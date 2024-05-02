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02:46, 2 мая 2024Бывший СССР

Кулеба признал превосходство России в «военных усилиях»

Глава МИД Украины Кулеба: Россия более эффективна в военных усилиях

Фото: Claudia Greco / Reuters

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба признал превосходство России над Западом в «военных усилиях». Об этом он заявил в интервью Foreign Policy.

Комментируя недавно одобренную в США помощь Украине, министр иностранных дел заявил, что она еще не прибыла. Кулеба добавил, что союзники Киева «отстают от расписания».

«Когда я смотрю на то, чего достигла Россия в восстановлении производства... промышленной базы и чего на данный момент достиг весь Запад, мы должны посмотреть правде в глаза и признать, что Россия более эффективна в своих военных усилиях», — высказался глава украинского МИД.

Ранее Дмитрий Кулеба заявил, что подвергся критике за отсутствие плана «Б» на случай дефицита военной помощи со стороны Запада. Кулеба также прокомментировал решение Конгресса США одобрить новый пакет помощи Украине. При этом глава МИД Украины подчеркнул, что данное решение следовало принять «намного раньше».

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      Маргарита Пименова
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