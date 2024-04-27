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21:35, 27 апреля 2024Бывший СССР

Кулеба рассказал о критике за отсутствие плана «Б» по помощи Украине

Кулеба заявил, что подвергся критике за отсутствие плана «Б» по помощи Украине

Фото: Leah Millis / Pool / Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что подвергся критике за отсутствие плана «Б» на случай дефицита военной помощи со стороны Запада. Об этом он рассказал в интервью телеканалу CNN.

По его словам, он подвергся серьезной критике за то, что он не составил запасной план. Кулеба также прокомментировал решение Конгресса США одобрить новый пакет помощи Украине. «Хорошо, когда хорошие вещи происходят позже, чем не происходят совсем», — сказал он. При этом глава МИД Украины подчеркнул, что данное решение следовало принять «намного раньше».

О том, что у Киева нет плана «Б» на случай, если помощь со стороны США полностью прекратится, Кулеба сообщал ранее. «Я всегда говорил, что нам не нужен план Б, потому что план А — это согласование решений, а не полурешений. Я госсекретарю [Энтони Блинкену] говорю, что у меня никакого плана Б нет, должен сработать план А», — отметил глава МИД.

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      Марина Совина
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