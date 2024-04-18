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21:36, 18 апреля 2024Бывший СССР

Киев заявил об отсутствии плана Б на случай прекращения помощи со стороны США

Кулеба: у Украины нет плана Б на случай прекращения помощи со стороны США

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал об отсутствии у Киева плана Б на случай, если помощь со стороны США полностью прекратится. Об этом он заявил в эфире телеканала «Рада».

Он призвал американских конгрессменов согласовать законопроект о помощи Украине, подчеркнув, что у страны нет альтернатив поддержке от Вашингтона.

«Я всегда говорил, что нам не нужен план Б, потому что план А — это согласование решений, а не полу-решений. Я госсекретарю (Энтони Блинкену – ред.) говорю, что у меня никакого плана Б нет, должен сработать план А», — отметил глава МИД.

Ранее стало известно, что Украина продолжает отказываться от исполнения просьб со стороны США, которые призывают Киев прекратить атаковать объекты инфраструктуры, находящиеся на территории России.

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      Марина Совина
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