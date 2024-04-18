Украина отказалась исполнять просьбы США о прекращении атак на объекты в России

Economist: Киев не следует просьбам США остановить атаки на инфраструктуру в РФ

Украина продолжает отказываться от исполнения просьб со стороны США, которые призывают Киев прекратить атаковать объекты инфраструктуры, находящиеся на территории России, сообщает британский журнал Economist.

«Белый дом недоволен. Он добивается от украинцев прекращения ударов... Пока что Украина игнорирует советы американцев остановить удары», — отмечает издание.

Неназванный офицер украинской разведки рассказал, что военные не получали указаний об остановке ударов по российским объектам. При этом отмечается, что за последнюю неделю Киев приостановил атаки на нефтеперерабатывающие заводы в России.

Издание уточнило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обладают дронами, способными преодолеть расстояние более трех тысяч километров, нанося удары по целям в Сибири.

Ранее стало известно, что Мордовию второй раз с начала специальной военной операции (СВО) пытался атаковать беспилотник ВСУ. Он был сбит российскими системами противовоздушной обороны.