Беспилотник ВСУ второй раз с начала СВО попытался атаковать Мордовию

МО РФ: средства ПВО второй раз с начала СВО сбили беспилотник над Мордовией

Мордовию второй раз с начала специальной военной операции (СВО) пытался атаковать беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что украинский дрон сбили системы противовоздушной обороны около 8:00 по московскому времени. В оборонном ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России.

Впервые с начала СВО Мордовию попытались атаковать 11 апреля. В небе над российским регионом сбили два беспилотника. Никто, по информации главы республики Артема Здунова, не пострадал.

В ночь на среду, 17 апреля, режим опасности атаки беспилотников вводился в трех регионах России — Липецкой, Курской и Воронежской областях, но об атаках дронов в этих субъектах впоследствии не сообщалось. Тогда дрон перехватили в Орловской области.