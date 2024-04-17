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09:29, 17 апреля 2024Россия

Беспилотник ВСУ второй раз с начала СВО попытался атаковать Мордовию

МО РФ: средства ПВО второй раз с начала СВО сбили беспилотник над Мордовией
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Мордовию второй раз с начала специальной военной операции (СВО) пытался атаковать беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что украинский дрон сбили системы противовоздушной обороны около 8:00 по московскому времени. В оборонном ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России.

Впервые с начала СВО Мордовию попытались атаковать 11 апреля. В небе над российским регионом сбили два беспилотника. Никто, по информации главы республики Артема Здунова, не пострадал.

В ночь на среду, 17 апреля, режим опасности атаки беспилотников вводился в трех регионах России — Липецкой, Курской и Воронежской областях, но об атаках дронов в этих субъектах впоследствии не сообщалось. Тогда дрон перехватили в Орловской области.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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