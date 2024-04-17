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08:21, 17 апреля 2024Россия

Беспилотник ВСУ попытался атаковать Орловскую область

Орловский губернатор Клычков: средства ПВО сбили в регионе беспилотник ВСУ

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытался атаковать Орловскую область. Об этом сообщил губернатор российского региона Андрей Клычков в Telegram-канале.

«Пострадавших и повреждений объектов нет. На месте происшествия работают оперативные службы, ситуация находится под полным контролем», — сообщил губернатор, уточнив, что украинский дрон сбили средствами противовоздушной обороны (ПВО).

В ночь на среду, 17 апреля, режим опасности атаки беспилотников также вводился в трех регионах России — Липецкой, Курской и Воронежской областях. Об атаках дронов впоследствии не сообщалось.

Тогда же жители крымского Джанкоя сообщили о звуках взрывов и последовавшим за ними пожаре. Предварительно, источником хлопков около 04:00 по московскому времени стала работа системы противовоздушной обороны (ПВО). Очевидцы утверждают, что взрывы звучали в районе аэропорта. В сети также появились кадры предполагаемого пожара на полуострове. Также приостанавливалось движение автомобилей по Крымскому мосту. Официальных данных о случившемся нет.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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