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07:44, 17 апреля 2024Россия

Появились кадры предполагаемого пожара после звуков взрывов в Крыму

В сети появились кадры предполагаемого пожара после звуков взрывов в Крыму

В сети появились кадры предполагаемого пожара в Крыму после прозвучавших на полуострове серии взрывов. Его публикует Telegram-канал Shot.

На видеозаписи показаны клубы дыма и красные вспышки от огня, идущего, по предварительным данным, от территории близ местного аэродрома.

О взрывах в районе крымского Джанкоя жители сообщили в ночь на среду, 17 апреля. Предварительно, источником хлопков около 04:00 по московскому времени стала работа системы противовоздушной обороны (ПВО). Очевидцы утверждают, что взрывы звучали в районе аэропорта. После этого в поле начался пожар, его причина неизвестна.

Также приостанавливалось движение автомобилей по Крымскому мосту. Ограничения продлились менее часа. Власти ситуацию официально не комментировали.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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