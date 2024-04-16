Движение транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто

Движение транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщается в Telegram-канале информационного центра о ситуации на автоподходах к мосту.

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о взрывах над аэродромом возле Джанкоя. Официального подтверждения эта информация пока не получила.

Кроме того, в ночь на 17 апреля режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) вводился в Воронежской. Курской и Липецкой областях.