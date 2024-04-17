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04:57, 17 апреля 2024Россия

Над аэродромом в Крыму прозвучали взрывы

Mash: над аэродромом в крымском Джанкое прозвучали взрывы

Жители крымского Джанкоя сообщили, что в районе местного аэродрома прозвучали взрывы и начался пожар. По мнению очевидцев, также можно услышать работу системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Отмечается, что официального подтверждения данной информации пока нет.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что на территории региона была объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Он призвал жителей области сохранять спокойствие, а также следить за информацией от МЧС и правительства региона.

Прежде Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли окраину села Красный Октябрь Белгородского района Белгородской области. Повреждения зафиксировали на территории сельскохозяйственного предприятия — в административном здании выбиты окна.

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      Маргарита Пименова
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