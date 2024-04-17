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03:55, 17 апреля 2024Россия

На территории российского региона объявили опасность атаки беспилотников

Губернатор Гусев: угроза атаки БПЛА была объявлена в Воронежской области

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что на территории региона была объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

Он призвал жителей области сохранять спокойствие, а также следить за информацией от МЧС или правительства региона. Гусев добавил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) были приведены в готовность.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что в регионе начала действовать опасность атаки БПЛА. Он также призвал местных жителей быть бдительными.

Прежде Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли окраину села Красный Октябрь Белгородского района Белгородской области. Повреждения зафиксировали на территории сельскохозяйственного предприятия — в административном здании выбиты окна.

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      Маргарита Пименова
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