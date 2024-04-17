На территории российского региона объявили опасность атаки беспилотников

Губернатор Гусев: угроза атаки БПЛА была объявлена в Воронежской области

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что на территории региона была объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

Он призвал жителей области сохранять спокойствие, а также следить за информацией от МЧС или правительства региона. Гусев добавил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) были приведены в готовность.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что в регионе начала действовать опасность атаки БПЛА. Он также призвал местных жителей быть бдительными.

Прежде Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли окраину села Красный Октябрь Белгородского района Белгородской области. Повреждения зафиксировали на территории сельскохозяйственного предприятия — в административном здании выбиты окна.