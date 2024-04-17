Опасность беспилотников объявили в Курской области

Губернатор Старовойт: опасность атаки БПЛА действует в Курской области

В Курской области действует опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом объявил губернатор приграничного региона Роман Старовойт в Telegram-канале.

Он отметил, что силы и средства противовоздушной обороны (ПВО) приведены в готовность для отражения возможной атаки. Старовойт также призвал жителей региона быть бдительными.

Ранее сообщалось, что мирная жительница получила ранение в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) поселка Теткино в Курской области. Кроме того, после подомового обхода были обнаружены повреждения 11 домовладений, четырех автомобилей и двух магазинов. В одном из трехэтажных многоквартирных домов оказались выбиты стекла. В другом доме взрыв повредил фасад, еще в одном зафиксировали прямое попадание снаряда.