Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
02:38, 17 апреля 2024Россия

Опасность беспилотников объявили в Курской области

Губернатор Старовойт: опасность атаки БПЛА действует в Курской области

Фото: Christinne Muschi / Reuters

В Курской области действует опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом объявил губернатор приграничного региона Роман Старовойт в Telegram-канале.

Он отметил, что силы и средства противовоздушной обороны (ПВО) приведены в готовность для отражения возможной атаки. Старовойт также призвал жителей региона быть бдительными.

Ранее сообщалось, что мирная жительница получила ранение в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) поселка Теткино в Курской области. Кроме того, после подомового обхода были обнаружены повреждения 11 домовладений, четырех автомобилей и двух магазинов. В одном из трехэтажных многоквартирных домов оказались выбиты стекла. В другом доме взрыв повредил фасад, еще в одном зафиксировали прямое попадание снаряда.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Полторы сотни пассажиров из Москвы застряли в аэропорту Абу-Даби. Они находились в самолете семь часов

      На Западе раскрыли ключевые уязвимости ВСУ

      Опасность беспилотников объявили в Курской области

      Белый дом анонсировал новые санкции против Ирана

      В Крыму сочли идею Макрона о перемирии попыткой обмануть Россию

      В Дагестане арестовали еще восемь человек из ОПГ энергетиков

      Мужчины и женщины перечислили самые странные привычки партнеров

      Дуров усомнился в безопасности американских платформ

      Дуров пожаловался на чрезмерное внимание со стороны ФБР

      Бывшего полицейского обвинили в получении рекордной взятки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше