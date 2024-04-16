Мирная жительница получила ранение в результате обстрела российского региона

Мирная жительница получила ранение во время обстрела курского поселка Теткино

Мирная жительница получила ранение в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) поселка Теткино в Курской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Роман Старовойт в Telegram.

«В результате обстрела поселка Теткино ранена местная жительница. Ей была оказана первая помощь, после чего пострадавшую доставили в районную больницу», — написал глава области.

Он также отметил, что после подомового обхода были обнаружены повреждения 11 домовладений, четырех автомобилей и двух магазинов. В одном из трехэтажных многоквартирных домов оказались выбиты стекла. В другом доме взрыв повредил фасад, еще в одном зафиксировали прямое попадание снаряда.

Об обстреле Теткино со стороны Украины Старовойт сообщал ранее 16 апреля. Тогда глава региона говорил, что владельцы поврежденного имущества получат компенсацию от властей.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.