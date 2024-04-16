Курский губернатор Старовойт: ВСУ обстреляли село Теткино Глушковского района

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Теткино Глушковского района Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

По словам чиновника, в результате обстрела со стороны ВСУ пострадавших нет. «Повреждены несколько домовладений и личных автомобилей, один магазин», — добавил Старовойт.

Глава региона добавил, что владельцы поврежденного имущества получат компенсацию от властей.

В марте президент России Владимир Путин заявлял о возможности создать на территории Украины «санитарную зону». Эта территория позволит сократить риск атак по российским регионам, считает глава государства.