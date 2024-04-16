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19:53, 16 апреля 2024Россия

Российское сельхозпредприятие попало под обстрел со стороны Украины

Белгородский губернатор Гладков: ВСУ обстреляли окраину села Красный Октябрь
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли окраину села Красный Октябрь Белгородского района Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, повреждения зафиксировали на территории сельскохозяйственного предприятия — в административном здании выбиты окна, посечены фасад и двери. Мирные жители в результате атаки не пострадали. Сейчас на мести работают оперативные службы.

Ранее под обстрел со стороны Украины попало село Поповка Краснояружского района Белгородской области. По словам Гладкова, там также обошлось без пострадавших, однако оказалась повреждена линия электропередачи, из-за чего жители населенного пункта оказались без света.

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Помимо этого, 16 апреля в Минобороны сообщили, что в 9:30 утра по московскому времени над приграничным регионом сбили три беспилотника самолетного типа, при помощи которых ВСУ собирались атаковать объекты на российской территории. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

ЖЗЛ
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