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13:45, 16 апреля 2024Россия

Обстрел ВСУ повредил линию электропередачи в российском регионе

Губернатор Гладков: под обстрел ВСУ попало село Поповка, никто не пострадал

Фото: Reuters

Под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) попало село Поповка Краснояружского района. Там оказалась повреждена линия электропередачи, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.

«Пострадавших нет. Повреждена линия электропередачи, временно без света остаются абоненты села», — отчитался глава региона.

По его данным, оперативные и аварийные службы приступят к ликвидации последствий украинской атаки после согласования с Минобороны России.

Утром во вторник, 16 апреля, три беспилотника пытались атаковать Белгородскую область — их сбили системы ПВО. Тогда же Минобороны сообщило, что запущенный ВСУ воздушный шар был уничтожен при попытке атаковать территорию Курской области.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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