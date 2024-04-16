Обстрел ВСУ повредил линию электропередачи в российском регионе

Губернатор Гладков: под обстрел ВСУ попало село Поповка, никто не пострадал

Под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) попало село Поповка Краснояружского района. Там оказалась повреждена линия электропередачи, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.

«Пострадавших нет. Повреждена линия электропередачи, временно без света остаются абоненты села», — отчитался глава региона.

По его данным, оперативные и аварийные службы приступят к ликвидации последствий украинской атаки после согласования с Минобороны России.

Утром во вторник, 16 апреля, три беспилотника пытались атаковать Белгородскую область — их сбили системы ПВО. Тогда же Минобороны сообщило, что запущенный ВСУ воздушный шар был уничтожен при попытке атаковать территорию Курской области.