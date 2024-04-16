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09:56, 16 апреля 2024Россия

ВСУ попытались атаковать Россию с помощью воздушного шара

Минобороны: украинский воздушный шар был сбит при попытке атаковать Россию

Фото: Romeo Ranoco / Reuters

Запущенный Вооруженными силами Украины (ВСУ) воздушный шар был уничтожен при попытке атаковать территорию России. Об этом сообщило Минобороны в Telegram.

Объект, который военное ведомство идентифицировало как малоразмерный воздушный шар, был сбит силами противовоздушной обороны над Курской областью около 8:15 мск.

Иных подробностей происшествия не приводится. В Минобороны инцидент квалифицировали как попытку нанести террористический удар по российской территории.

11 апреля ВСУ впервые с начала специальной военной операции атаковали Мордовию. В небе над регионом было сбито два беспилотника.

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      Алан Босиков
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