Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:09, 16 апреля 2024Россия

Три украинских беспилотника попытались атаковать российский регион

МО РФ: система ПВО сбила в небе над Белгородской областью три БПЛА ВСУ

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались атаковать объекты на территории России. Об этом сообщили журналистам в Министерстве обороны России.

По сообщению оборонного ведомства, все три БПЛА были сбиты системой противовоздушной обороны (ПВО). «Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку», — доложили в Минобороны.

Военные уточнили, что при попытке атаки были использованы дроны самолетного типа.

Материалы по теме:
Украинские беспилотники впервые с начала СВО атаковали Татарстан. По каким объектам пытались ударить ВСУ?
Украинские беспилотники впервые с начала СВО атаковали Татарстан. По каким объектам пытались ударить ВСУ?
2 апреля 2024
«Весь город — руины» Тысячи людей под Белгородом страдают от самых сильных обстрелов с начала СВО. Как они выживают?
«Весь город — руины»Тысячи людей под Белгородом страдают от самых сильных обстрелов с начала СВО. Как они выживают?
19 марта 2024
Путин заявил, что Россия может создать на Украине санитарную зону из-за обстрелов. Как она будет выглядеть?
Путин заявил, что Россия может создать на Украине санитарную зону из-за обстрелов. Как она будет выглядеть?
18 марта 2024

Ранее сегодня ВСУ попытались атаковать другой российский регион, Курскую область, при помощи воздушного шара. Этот объект также был сбит ПВО.

В марте президент России Владимир Путин заявлял о возможности создать на территории Украины «санитарную зону». Эта территория позволит сократить риск атак по российским регионам, считает глава государства.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      Россия ударила в район аэродрома ВСУ в Хмельницкой области. Туда должны были доставить американские самолеты F-16

      «Рейнджерс» с Панариным и Шестеркиным выиграли регулярный чемпионат НХЛ

      Стало известно о ликвидации украинского активиста

      Россиянам стало проще искать работу

      Предсказано будущее ипотеки в России

      Три украинских беспилотника попытались атаковать российский регион

      Врач развеяла миф о пользе популярного продукта

      Huawei отменила выпуск флагмана P70

      На берег океана выбросило загадочное существо

      ВСУ попытались атаковать Россию с помощью воздушного шара

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше