В столице Нигера Ниамее подняли российские флаги в знак дружбы и сотрудничества

В нигерийской столице Ниамее подняли российские флаги. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в администрации города.

«На 15 кольцевых развязках мы подняли флаги стран, с которыми у нас сложились самые теплые отношения. Украшение перекрестков Ниамея флагами Нигера, Мали, Буркина-Фасо и России придало столице Нигера замечательный эстетический и символический оттенок», — рассказал собеседник агентства.

Он пояснил, что это было сделано, чтобы отметить «узы дружбы и сотрудничества» между странами. В администрации указали, что Нигер, Буркина-Фасо и Мали входят в Альянс государств Сахеля (AES), однако Россия не является его частью, поэтому размещение флагов страны «символизирует растущие дипломатические отношения и отношения в области безопасности» между Ниамеем и Москвой.

Ранее в Нигере заявили, что им бы хотелось, чтобы их армию тренировали инструкторы Вооруженных сил России.