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17:42, 24 апреля 2024Мир

Нигер захотел российских инструкторов для обучения армии

Глава МВД Тумба: Нигер хотел бы, чтобы военные ВС РФ тренировали армию страны
СюжетНаселение России:

Фото: Warren Strobel / Reuters

Нигер хотел бы, чтобы военные инструкторы Вооруженных сил России (ВС РФ) тренировали армию страны. Об этом в ходе XII международной встречи представителей силовых ведомств в Санкт-Петербурге заявил глава МВД Нигера Мохамед Тумба, сообщает ТАСС.

«Мы бы хотели, чтобы Россия тренировала наши войска», — заявил министр в ходе заседания.

Ранее американские власти согласились с требованием Нигера вывести военный контингент из африканской страны. Это решение сопровождалось протестами местного населения против нахождения в стране военнослужащих США. На фоне этого Россия прислала в Нигер свою военную технику и инструкторов.

Сообщалось, что они являются частью «Африканского корпуса», формируемого под руководством представителей Минобороны РФ, задачей которого является защита интересов России в Африке и выполнение миссий, которые ранее проводили силы ЧВК «Вагнер».

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      Виктория Кондратьева
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