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08:53, 20 апреля 2024Мир

Нигер выгнал военных США из страны после появления там россиян

США выведут своих военных из Нигера после появления там россиян

Фото: Mahamadou Hamidou / Reuters

Власти США согласились с требованием Нигера вывести военный контингент. Об этом сообщает Reuters.

Ранее между странами было разорвано военное соглашение. В ближайшие несколько месяцев страну покинут более тысячи американских солдат. Сейчас они размещены на базе в пустыне, откуда с помощью дронов отслеживают активность экстремистских группировок в регионе. Строительство этого объекта обошлось Пентагону более чем в 100 миллионов долларов.

Нигерийцы организовали протест против нахождения в стране военнослужащих США всего через несколько дней после того, как Россия прислала свою военную технику и инструкторов. Сообщалось, что они являются частью «Африканского корпуса», формируемого под руководством представителей Минобороны РФ, задачей которого является защита интересов России в Африке и выполнение миссий, которые ранее проводили силы ЧВК «Вагнер».

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      Марина Совина
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