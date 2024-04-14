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15:46, 14 апреля 2024Мир

Сотни демонстрантов в Нигере с флагами России потребовали вывода войск США

The New York Times: протестующие против войск США нигерийцы вынесли флаги России
СюжетПротесты в России

Фото: Balima Boureima / Anadolu / Getty Images

Группа из сотни демонстрантов, собравшихся в столице Нигера в субботу, потребовала вывода вооруженных сил США, дислоцированных в стране. Как пишет The New York Times, часть протестующих несли российские флаги рядом с флагом Нигера.

Нигерийцы организовали протест против нахождения в стране военнослужащих США всего через несколько дней после того, как Россия прислала свою военную технику и инструкторов. Около тысячи американских военных размещены на удаленной базе в пустыне Нигера, откуда с помощью дронов ведется отслеживание экстремистских группировок в стране и во всем регионе.

США приостановили военное сотрудничество с военными Нигера после того, как к власти пришли мятежники, свергнув президента Мохамеда Базума. В прошлом месяце Нигер потребовал от американских войск уйти с территории страны, объявив их присутствие незаконным. Однако представитель Госдепартамента заявил, что Америка продолжает переговоры с властями Нигера о военном сотрудничестве.

Отмечается, что прибытие российских военнослужащих делает перспективы сотрудничества еще более неопределенными. Сообщалось, что они являются частью «Африканского корпуса», формируемого под руководством представителей Минобороны РФ, задачей которого является защита интересов России в Африке и выполнение миссий, которые ранее проводили силы ЧВК «Вагнер».

The New York Times также пишет, что, несмотря на демонстрации и публичные призывы к выводу американских войск, высокопоставленные министры возглавляемого военными правительства Нигера просили пересмотреть партнерство в области безопасности с США, а не отказываться от него полностью.

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      Леонид Немов
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