Медведчук: Украина упустила возможность стать нейтральной

Украина упустила возможность стать нейтральной, об этом в интервью ТАСС заявил глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

«Украина, благодаря Зеленскому, упустила шанс быть нейтральной, мирной и самодостаточной страной», — сказал политик.

По его словам, Киев в противостоянии с Россией никому не нужен, однако это не останавливает нынешнего президента страны. «Он [Зеленский] сделал смыслом государственной политики уничтожение ее граждан и страны. Вопреки интересам граждан Украины, Зеленский, слепо повинуясь внешнему управлению коллективного Запада, хочет отдать ее земли, города и недра другим странам», — поведал Медведчук.

В этом же интервью бывший украинский политик рассказал, что сожжение людей 2 мая 2024 года в Одессе было акцией устрашения со стороны киевского режима. Основным инициатором выступил Александр Турчинов, который в тот момент исполнял обязанности президента.