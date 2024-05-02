В США назвали объявлением войны России беспрецедентный шаг Байдена

Моррис: Байден объявил экономическую войну России, подписав закон REPO

Подписав закон о конфискации замороженных российских активов в пользу Украины, президент США Джо Байден объявил экономическую войну России. Такое беспокойство высказал американский журналист Клейтон Моррис на YouTube-канале Redacted.

Решение главы Белого дома журналист назвал беспрецедентным шагом. «Ничего хорошего из этого не выйдет», — заявил он.

Ранее Джо Байден подписал законопроект о конфискации активов России в пользу Украины (REPO). В соответствии с документом, американский лидер имеет право принимать решение о конфискации находящихся в США российских активов без утверждения конгресса. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал, что Соединенные Штаты ответят за решение о конфискации замороженных российских активов.