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02:23, 2 мая 2024Мир

В США назвали объявлением войны России беспрецедентный шаг Байдена

Моррис: Байден объявил экономическую войну России, подписав закон REPO

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Подписав закон о конфискации замороженных российских активов в пользу Украины, президент США Джо Байден объявил экономическую войну России. Такое беспокойство высказал американский журналист Клейтон Моррис на YouTube-канале Redacted.

Решение главы Белого дома журналист назвал беспрецедентным шагом. «Ничего хорошего из этого не выйдет», — заявил он.

Ранее Джо Байден подписал законопроект о конфискации активов России в пользу Украины (REPO). В соответствии с документом, американский лидер имеет право принимать решение о конфискации находящихся в США российских активов без утверждения конгресса. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал, что Соединенные Штаты ответят за решение о конфискации замороженных российских активов.

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      Марина Совина
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