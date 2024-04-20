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21:36, 20 апреля 2024Россия

В Кремле пообещали ответить на решение США о конфискации активов России

Песков: США ответят за решение о конфискации замороженных активов России
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Соединенные Штаты ответят за решение о конфискации замороженных российских активов. Москва примет меры, отвечающие ее интересам без ограничения по времени, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

«Конечно же, если это действительно так, то Америке придется за это ответить. И здесь вряд ли будут какие-то временные ограничения», — отметил представитель Кремля.

По словам Пескова, конфискация активов России навредит имиджу США и отпугнет инвесторов в эту страну.

Ранее британский юрист Фрэнсис Бонд заявил, что Великобритания не сможет конфисковать замороженные активы России. По его словам, даже для конфискации прибыли от российских активов могут потребоваться годы или десятилетия.

Также ранее сообщалось, что Штаты предложили выделить Украине помощь в виде займа под залог прибыли, полученной от замороженных российских государственных активов.

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      Марина Совина
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