В Британии заявили о невозможности конфискации активов России

Эксперт по санкциям Бонд: Великобритания не сможет конфисковать активы России

Британский юрист и эксперт по санкциям Фрэнсис Бонд заявил, что Великобритания не сможет конфисковать замороженные активы России. По его словам, даже для конфискации прибыли от российских активов могут потребоваться годы или десятилетия. Его слова приводит Politico.

По мнению эксперта, в мире не существует прецедента конфискации активов. «Это совершенно неизведанная правовая территория», — подчеркнул он.

«Даже если будет конфискована только чистая прибыль, а не базовые активы, международные судебные процессы будут тянуться годами, если не десятилетиями», — отметил Бонд.

Он добавил, что страны, подписавшие Европейскую конвенцию по правам человека (ЕКПЧ), «столкнутся с серьезными трудностями при конфискации чьей-либо частной собственности». По словам британского юриста, это возможно только по решению суда при доказанном факте совершения преступления.

Ранее сообщалось, что США предложили выделить Украине помощь в виде займа под залог прибыли, полученной от замороженных российских государственных активов.