Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:36, 15 апреля 2024Мир

В Британии заявили о невозможности конфискации активов России

Эксперт по санкциям Бонд: Великобритания не сможет конфисковать активы России

Фото: Kevin Coombs / Reuters

Британский юрист и эксперт по санкциям Фрэнсис Бонд заявил, что Великобритания не сможет конфисковать замороженные активы России. По его словам, даже для конфискации прибыли от российских активов могут потребоваться годы или десятилетия. Его слова приводит Politico.

По мнению эксперта, в мире не существует прецедента конфискации активов. «Это совершенно неизведанная правовая территория», — подчеркнул он.

«Даже если будет конфискована только чистая прибыль, а не базовые активы, международные судебные процессы будут тянуться годами, если не десятилетиями», — отметил Бонд.

Он добавил, что страны, подписавшие Европейскую конвенцию по правам человека (ЕКПЧ), «столкнутся с серьезными трудностями при конфискации чьей-либо частной собственности». По словам британского юриста, это возможно только по решению суда при доказанном факте совершения преступления.

Ранее сообщалось, что США предложили выделить Украине помощь в виде займа под залог прибыли, полученной от замороженных российских государственных активов.

Что думаешь? Оцени!
      Лина Пивоварова
      Обсудить
      Последние новости

      В США сообщили о просьбе России передать информацию по теракту в «Крокусе». Что на это ответил Вашингтон?

      Россиян напугали последствия жестокого избиения девушки в подъезде дома

      Пожилая женщина откусила палец посетительнице спортзала из-за тренажера

      Терапевт назвала причину онемения рук и ног после пробуждения

      Названы города России с сильно подорожавшим жильем

      Россиянин открыл стрельбу из ружья по полицейскому

      57-летняя Сальма Хайек показала фото в купальнике

      В Британии заявили о невозможности конфискации активов России

      Россиянин с голым торсом устроил гонку с полицией на Бали и разозлил местных

      Солдаты ВСУ заявили о желании дезертировать из-за законопроекта о мобилизации

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше