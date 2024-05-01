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02:25, 2 мая 2024Мир

В России отказались считать новые санкции США угрозой

Антонов: Россию не запугать новыми санкциями США

Фото: Julia Nikhinson / Reuters

Россию не запугать новыми санкциями США, заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. Комментарий опубликован в Telegram-канале российского дипломатического представительства.

Он назвал очередные санкционные списки американского Минфина «нелегитимными ухищрениями», которые отталкивают от США другие страны. «По сути, удобряют почву сомнений в конструктивности нынешней роли Америки в мире», — добавил посол.

«Соединенные Штаты пытаются запугать наших партнеров, в том числе Китай, стремясь перекрыть каналы нормального внешнеторгового сотрудничества», — поведал Антонов.

1 мая Минфин США объявил о расширении санкционного списка против России.

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      Марина Совина
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