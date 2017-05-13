Небогатая молодежь создала дизайн кроссовок для Reebok Classic

Бренд одежды и обуви для спорта и города Reebok Classic совместно с бостонским объединением Artists for Humanity (AFH) запустил творческую программу для молодежи с ограниченными материальными возможностями Об этом сообщил «Ленте.ру» представитель пресс-службы бренда в субботу, 13 мая.

Четыре подростка получили предложение оплачиваемой творческой работы и создали три модели кроссовок бренда. Джонатан Вергара в модели Classic Leather реализовал географическую аналогию: в дизайне отражены Болтон (Англия), где был основан бренд, и Кэнтон (США), где расположена его резиденция в настоящее время. Код 1405 обозначает самую высокую точку Болтона, «Зимний холм», а число 6289 на заднике отсылает к высоте горы Вашингтон в Новой Англии.

Дуэт Джонатана Тейеды (по прозвищу Pineapple) и Кэтлин Канола (Kat) разработал дизайн теннисной модели Club C, вдохновляясь историей Вильгельма Завоевателя. Красные, голубые и желтые цвета позаимствованы из герба легендарного короля, цветы на подкладке напоминают о символе королевского дома — розе Тюдоров, а число 1066 на боку кроссовок — о выигранной Вильгельмом битве при Гастингсе, ставшей началом норманнского завоевания Англии. Молодой художник Тронтон Нгуен (Sparticus) декорировал модель Workout Plus в космическом стиле.

Фото: пресс-служба Reebok Classic 1 /3

Коллекция Artists for Humanity x Reebok представлена в оффлайновых магазинах бренда и его официальном интернет-магазине.

Reebok — международная компания по производству спортивной и повседневной одежды и аксессуаров, ее штаб-квартира расположена в пригороде Бостона Кэнтоне (штат Массачусетс). Reebok Classic — подразделение бренда, ориентированное на выпуск городской одежды и обуви в спортивном стиле. В апреле 2017 года бренд выпустил совместную коллекцию с польской маркой Local Heroes.