Нью-йоркские сапожники предложили раскрашенные вручную кроссовки

Американское ателье по продаже кастомизированной обуви и товаров из кожи éxplorism предложило раскрашенные вручную с эффектом патины кроссовки adidas Stan Smith. Об этом сообщает HighSnobiety.

Покраской, по утверждению представителей éxplorism, занималась старейшая сапожная мастерская Нью-Йорка, сотрудничающая с такими брендами, как Christian Louboutin и Ralph Lauren. Пара кроссовок в цвете Aqua Blue предлагается за 380 долларов, обувь выпущена ограниченной серией в 250 комплектов.

Фото: éxplorism 1 /2

Покраска одной пары занимает семь часов рабочего времени. В дальнейшем планируется выпустить версии модели Stan Smith в оттенках коричневого и розового, а также специальный красно-синий вариант к дню независимости США (отмечается 4 июля). Окрашиванию подвергается уже произведенная серийная обувь, как сообщается на официальном сайте производителя, ателье éxplorism не имеет отношения к компании Adidas.