Йоджи Ямамото модернизировал кроссовки Stan Smith

Марка Y-3 представила обновленную модель кроссовок Stan Smith, произведенных adidas. Об этом в четверг, 13 апреля, сообщает Highsnobiety.

Дизайнеры не стали кардинально менять силуэт обуви, они добавили к шнуровке молнию. Кроссовки выполнены в черно-белом цвете. Модель уже появилась в продаже по цене в 308 долларов за пару.

Y-3 — бренд одежды для активного отдыха, созданный при сотрудничестве компании Adidas и японского дизайнера Йоджи Ямамото (Yohji Yamamoto). Первая коллекция была представлена в 2002 году в Париже.

В апреле 2016 года марка представила первую за время своего 15-летнего сотрудничества с adidas коллекцию спортивной одежды. Вещи предназначены для занятий в тренажерном зале и для фитнеса. В линейке: кроссовки, легинсы, футболки и толстовки.