Поляки показали дух Токио в коллекции для Reebok Classic

Компания Reebok Classic выпустила совместную коллекцию с польским брендом Local Heroes. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 21 апреля. Источником вдохновения для дизайнеров послужила атмосфера Токио.

В линейку вошли платья, леггинсы и короткие топы. Коллекция выполнена в черном, белом и красном цветах в стиле архивных моделей Reebok.В продаже новинки появятся с 1 мая.

Это не первый совместный проект двух компаний. Например, в начале апреля бренда представили совместную коолекцию обуви. В нее вошли кроссовки на базе модели NPC II. Они выполнены из премиальной кожи и доступны в двух цветовых вариантах — пастельно-розовом и фиолетовом. Система шнуровки спрятана под «пушистой» накладкой из искусственного меха в тон обуви.

Reebok — международная компания по производству спортивной и повседневной одежды и аксессуаров, ее штаб-квартира расположена в пригороде Бостона Кэнтоне (штат Массачусетс). Reebok Classic — подразделение бренда, ориентированное на выпуск городской одежды и обуви в спортивном стиле.