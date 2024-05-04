У лечившейся два года от рака россиянки нашли брюшную жабу

Хирург Руденко: у лечившейся от рака москвички выявили брюшную жабу

У москвички, которую два года ошибочно лечили от рака, нашли редкий синдром — брюшная жаба. Об этом нетипичном случае «Ленте.ру» рассказал врач-хирург, заместитель главного врача Скандинавского центра здоровья, доктор медицинских наук Борис Руденко.

Специалист рассказал, что женщина впервые обратилась к врачам два года назад. По его словам, она жаловалась на боли в области живота, потерю веса и нарушения в работе желудочно-кишечного тракта. «В другой клинике искали онкологическое заболевание. Тщательный осмотр не подтвердил предполагаемый диагноз, а выявил атеросклероз чревного ствола», — рассказал Руденко.

Врач уточнил, что обнаруженное заболевание еще называют брюшной жабой, по аналогии с грудной жабой, то есть стенокардией. По его словам, это крайне редкое состояние провоцировало у пациентки приступы боли в области живота, вызванные плохим кровоснабжением органов брюшной полости.

Руденко отметил, что женщине провели уникальную операцию, во время которой в сосуд установили стент. «Особенность имплантации заключалась в необходимости с ювелирной точностью закрепить стент на границе аорты и места отхождения чревного ствола», — отметил хирург. Он добавил, что ошибка врачей в таком случае могла привести к тромбозу.

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