Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
14:31, 24 апреля 2024Забота о себе

Россиянке удалили 13-килограммовый жировой «фартук» после радикального похудения

Минздрав: 47-летней россиянке удалили 13-килограммовый жировой «фартук»

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

47-летней жительнице Новосибирска удалили огромный 13-килограммовый кожно-жировой «фартук» на животе после ее радикального похудения. Об этом сообщает региональный Минздрав.

Отмечается, что впервые женщина обратилась к хирургам с просьбой провести абдоминопластику около пяти лет назад. Как сообщили в Минздраве, у россиянки было ожирение, из-за которого ей было тяжело двигаться и дышать. В частности, женщине приходилось ходить, опираясь на ходунки.

«Поскольку масса тела была слишком велика и показатели лабораторных анализов далеки от нормы, мы сказали пациентке, что оперировать ее в таком состоянии невозможно. Отказали ей и в других клиниках, куда она обращалась», — рассказал заведующий отделением пластической и реконструктивной хирургии областной больницы Максим Цегельников.

Материалы по теме:
«Эклеры не виноваты, и вообще ничьей вины здесь нет» Сладкое, жирное и вкусное: как привычная пища убивает россиян
«Эклеры не виноваты, и вообще ничьей вины здесь нет»Сладкое, жирное и вкусное: как привычная пища убивает россиян
17 декабря 2020
«Калория торта ничем не отличается от калории шпината» Врач развенчивает популярные мифы о спорте и питании
«Калория торта ничем не отличается от калории шпината»Врач развенчивает популярные мифы о спорте и питании
10 октября 2021

В течение пяти лет женщина похудела на 40 килограммов. Однако после радикального похудения кожа на ее животе обвисла складками, которые доставляли дискомфорт, мешали гигиене и движению. Тогда россиянка снова обратилась к хирургам.

Врачи отметили, что операция была сопряжена с большими рисками. «Была вероятность тробмоэмболии, инфекционных осложнений, возможность расхождения швов. Обо всех этих вероятных последствиях мы пациентку, конечно, предупреждали, тем не менее она была согласна. Ситуация для нее, можно сказать, безвыходная: операция сопряжена с опасностью осложнений, а жизнь без операции стала невыносимой», — добавил Цегельников.

Весте с хирургами операцию готовили и другие врачи: анестезиологи-реаниматологи, эндокринологи, кардиологи. Во время хирургического вмешательства они удалили 13 килограммов ткани. Такой вес удаленного «фартука» стал рекордным для специалистов больницы. Через десять дней после операции женщину выписали из стационара.

Ранее диетолог Памела Мейсон назвала продукты, помогающие справиться с чувством голода худеющим людям. В частности она рекомендовала есть овсянку и яйца.

Что думаешь? Оцени!
      Вера Владзиевская
      Обсудить
      Последние новости

      «Никто из них не должен уйти от справедливого возмездия». Путин призвал наказать всех причастных к теракту в «Крокусе»

      При взрыве в Подмосковье пострадали четыре человека

      Шольц заявил о недопустимости столкновения России и НАТО

      Стас Михайлов прокомментировал конфликт с Аллой Пугачевой

      У булгаковского особняка замминистра обороны обнаружился неожиданный владелец

      Алаудинов объяснил удары ВСУ дальнобойным оружием по мирному населению

      В США включили российский «Ланцет» в число «самых смертоносных»

      Польский генерал обозначил масштаб нехватки солдат в ВСУ

      Лукашенко обвинил предыдущих президентов Украины в ситуации в стране

      ВСУ начали учения для форсирования Днепра и захвата Запорожской АЭС

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше