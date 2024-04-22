Худеющим людям назвали пять продуктов для подавления голода

Диетолог Мейсон: овсянка и яйца помогают бороться с голодом при похудении

Эксперты по питанию назвали пять продуктов, которые полезны для подавления голода при похудении. Этот список опубликовал таблоид The Sun.

Диетолог Памела Мейсон считает овсянку одним из лучших продуктов для насыщения. Она указала, что эта каша содержит особый тип клетчатки, который разбухает в кишечнике и увеличивает время переваривания. Еще одним продуктом, после которого долго не хочется есть, диетолог назвала авокадо. Этот продукт, по ее словам, помогает худеющим людям, так как содержит большое количество клетчатки и полезные жиры.

Также бороться с голодом помогают яйца, продолжила Мейсон. Она уточнила, что их воздействие объясняется высоким содержанием белка, а также жиров, повышающих уровень глюкагоноподобного пептида-1 (ГГП-1) — гормона, отвечающего за секрецию глюкозы и ощущение сытости.

Диетолог Эмма Беккет рекомендовала для борьбы с голодом есть орехи. По словам специалистки, они способствуют выработке ГГП-1, так как в них много полезных жиров. Овощи тоже повышают уровень гормона сытости, но действуют совсем по-другому: клетчатка, которая содержится в овощах, питает кишечные бактерии, те вырабатывают короткоцепочечные жирные кислоты, и они влияют на выработку ГГП-1, подытожила диетолог.

Ранее диетолог Анна Белоусова опровергла распространенный миф о фруктах. По ее словам, вопреки популярному мнению, что фрукты нельзя есть натощак, здоровый человек может употреблять их в любое время.